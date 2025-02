POL-HRO: Erstmeldung: Vollsperrung der B103 in Fahrtrichtung BAB20 nach schwerem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Barnstorfer Ring und Kritzmow/Stäbelow

LandkreisRostock/B103 (ots) -



Seit 12:12 Uhr befinden sich mehrere Polizeistreifen und weitere Rettungskräfte auf der B103 in Fahrtrichtung BAB 20 aufgrund eines Verkehrsunfalls im Einsatz. Der auflaufende Verkehr wird über die Anschlussstelle Barnstorfer Ring/Rostock Zoo abgeleitet.



Nach ersten Erkenntnissen sollen mindestens drei PKW in den Verkehrsunfall involviert sein. Darüber hinaus liegen derzeit keine weiteren Angaben zum Unfallhergang, Beteiligten sowie gegebenenfalls verletzten Personen vor.



