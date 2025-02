POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen bei Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B5 bei Boizenburg wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam gegen 07:10 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Im Anschluss ist er noch mit zwei weiteren PKW zusammengestoßen, wobei der 40-jährige leichte Verletzungen davontrug. Eine 59-jährige Autofahrerin musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, die beiden übrigen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Bis auf ein Auto waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B5 zwischen Horst und Vier für über drei Stunden teils vollgesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



