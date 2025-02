POL-HRO: Betrunkener Radfahrer ergreift erst die Flucht und kollidiert dann mit Streifenwagen

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Am Abend des 25.02.2025 wurde Beamten der Polizei im Bereich der Güstrower Innenstadt zunächst eine hilflose Person mitgeteilt. Die Einsatzkräfte stellten gegen 21:35 Uhr einen 24-jährigen, bereits polizeibekannten Kasachen fest, der zunächst fußläufig mit seinem E-Bike unterwegs war. Trotz des nachgewiesenen Alkoholisierungsgrades von 2,08 Promille wirkte der Mann zeitlich sowie örtlich orientiert, weshalb er aus der Maßnahme entlassen werden konnte.



Kurze Zeit später fiel der in Güstrow wohnhafte Mann jedoch erneut auf, als dieser der gleichen Streifenwagenbesatzung im Bereich der Hansenstraße/Verbdinungsweg auf dem E-Bike fahrend begegnete. Den sofort eingeschalteten Anhaltesignalen widersetzte sich der renitente Radler jedoch. Daher überholten die Beamten den nun Tatverdächtigen, um ihm mit dem Streifenwagen den weiteren Weg zu versperren. Dennoch soll der Radfahrer versucht haben an der rechten Seite des Fahrzeuges vorbeizufahren, wodurch er mit dem Lenker am Streifenwagen hängen blieb und in der weiteren Folge stürzte. Der Mann blieb unverletzt. Lediglich am Einsatzfahrzeug entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.



Zur Absicherung des nun eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde bei dem Kasachen eine Blutprobe entnommen.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zu dessen Wohnanschrift gebracht, um die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Folgeeinsatzes zu minimieren.



