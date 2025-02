POL-HRO: Totalentwendung eines BMW in Klueß bei Güstrow

Landkreis Rostock/Klueß (ots) -



Nach vorliegenden Angaben sei in Klueß in der Nacht vom 24.02. zum 25.02.2025 ein PKW des Herstellers BMW von einem Privatgrundstück entwendet worden.



Wie der 58-jährige Eigentümer des gestohlenen Fahrzeuges (Modell 530/Touring in der Farbe weiß) mitteilte, sei der PKW am Vortag gegen 18:30 Uhr zuletzt gesehen worden. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben ist, nebst der Auswertung von Aufnahmen einer installierten Videoüberwachungsanlage, Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit etwa 60.000 Euro angegeben.



