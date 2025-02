POL-NB: Brand an Mehrfamilienhaus in Greifswald (LK V-G)

PHR Greifswald (ots) -



Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Vierower Wende in Greifswald ist heute Nachmittag (25.02.2025, 16:40 Uhr) ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde durch bis dato unbekannte Täter die Fassade am Hintereingang des Gebäudes in Brand gesetzt, sodass bereits Teile der Fassade beschädigt wurden. Außerdem drohte das Feuer auf weitere Teile des Gebäudes überzugreifen. Durch die Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr Greifswald konnte dies jedoch verhindert werden. Aktuellen Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Eine Evakuierung von Bewohnern musste nicht erfolgen. Die Berufsfeuerwehr Greifswald befand sich mit 5 Beamten und einem Löschfahrzeug im Einsatz.



Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung wurde eingeleitet. Zudem konnten die Polizeibeamten vor Ort Spuren sichern. Die Polizei bittet die Bevölkerung in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen zum hier vorliegenden Brand gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Greifswald unter 03834 540-224, der Onlinewache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell