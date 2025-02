POL-NB: Zwei schwere Unfälle mit Radfahrern

Neustrelitz (ots) -



Im Bereich des Reviers Neustrelitz haben sich innerhalb kürzester Zeit zwei schwere Unfälle ereignet, bei denen Radfahrer involviert sind.



Am frühen Nachmittag hat ein 87-jähriger Autofahrer vermutlich einen Radfahrer auf der Straße zwischen Blankensee und Rödlin übersehen und angefahren. Der Radfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht, der Autofahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.



Aktuell sind Einsatzkräfte in der Woldegker Chaussee im Einsatz, weil es hier vor Kurzem zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen ist. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte der Radfahrer wohl sehr plötzlich vom Bürgersteig aus die Straße überqueren. Der 54-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den jungen Radfahrer. Er wird mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer steht ebenfalls unter Schock. Die B198 ist aktuell voll gesperrt.



Weitere Angaben zu den Beteiligten sind aktuell nicht möglich.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell