POL-NB: Zwei Einbrüche in Kindergärten

Friedland (ots) -



Nach zwei Einbrüchen in Kindergärten ermittelt die Polizei zu möglichen Tatverdächtigen und bitte die Bevölkerung um Mithilfe: Gestern Morgen meldete sich der Kindergarten in Ballwitz bei der Polizei. Die Mitarbeiter hatten morgens bei Dienstantritt den Einbruch entdeckt. Der oder die Täter hatten es offenbar gezielt auf mögliches Bargeld abgesehen und wurden scheinbar fündig. Sie sollen mehrere hundert Euro gestohlen haben. Der Einbruch ist zwischen Freitagabend und Montagfrüh gewesen.



Ebenfalls übers Wochenende wurde in einen Kindergarten in Groß Nemerow eingebrochen. Hier kann die Tatzeit enger eingegrenzt werden: Sie liegt zwischen Samstagmorgen, etwa 10:00 Uhr und Sonntagnachmittag, etwa 14:45 Uhr. Auch hier war einem Mitarbeiter des Kindergartens der Einbruch aufgefallen. Ähnlich wie in Ballwitz hatten es der oder die Täter ebenfalls auf Bargeld abgesehen. Der mögliche Stehlschaden ist hier noch nicht bekannt. Allein der Sachschaden durch den Einbruch beträgt aber etwa 800 Euro.



In beiden Fällen waren Polizisten des Reviers Friedland vor Ort im Einsatz. Es wurden zudem Spuren gesichert.



Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben kann und mögliche auffällige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge im Tatzeitraum festgestellt hat, wendet sich bitte an die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Leider gibt es solche kleinen Einbruchsserien in Kindergärten immer wieder in der Region. Daher empfiehlt die Polizei Kindergärten, aber auch Schulen/Horten vorsorglich keine Wertsachen oder Bargeld in größeren Mengen vor Ort zu behalten. Vor allem nicht nach Veranstaltungen wie Kuchenbasaren oder Flohmärkten, die bekanntermaßen etwas mehr Bargeld in den Kindergarten bringen.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell