POL-HST: Polizei Stralsund beteiligt sich an Stralsunder ´Schulranzenparade´

Am Samstag, dem 1. März 2025 beteiligt sich die Polizeiinspektion Stralsund mit zwei Präventionsberaterinnen sowie die Verkehrswacht Stralsund mit mehreren Ehrenamtlichen an der diesjährigen "Schulranzenparade", welche im Stralsunder Strelapark in der Zeit von 9 bis 17 Uhr stattfinden wird.



Neben Angeboten des Schreibwarenhandels und individuellen Beratungen, bietet die Polizei nicht nur (polizeiliche) Verkehrssicherheitsarbeit zum Schulweg, sondern auch Spiel und Spaß auf der Verkehrsplane oder am Glücksrad an.



Wer zudem seine Reaktionsfähigkeit testen möchte, kommt bei der Verkehrswacht voll auf seine Kosten.



Es wird außerdem Aktionen zum Schwerpunktthema der Kampagne "Fahren. Ankommen. Leben" der Polizei Mecklenburg-Vorpommern geben.



Kleine und große Interessierte können sich mit vielen Informationen versorgen und sich verschiedenen Verkehrssituationen in der Simulation stellen.



