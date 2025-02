POL-NB: Mutmaßlicher Exhibitionist ermittelt

Neubrandenburg (ots) -



Am Samstagabend haben Polizisten im Bereich der Wallanlagen einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgestellt. Zuvor war ein 33-jähriger Deutscher gegen 21:10 Uhr in den Wallanlagen unterwegs. Dabei entdeckte er den Mann nahe des Fangelturms, der mit heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Der Zeuge sprach ihn an und bat ihn, dass zu Hause zu machen. Der Tatverdächtige machte weiter und berührte den Zeugen unsittlich.



Das Opfer lief sofort vom Fangelturm zum nahegelegenen Polizeirevier und gab einen detaillierte Beschreibung zu dem Mann ab. Zu Fuß machten sich zwei Beamte sofort auf den Weg in Richtung Tatort und konnten den Verdächtigen dort zweifelsfrei als den Mann identifizieren, der zuvor vom Zeugen beschrieben wurde.



Bereits mehrfach ist der 63-jährige Bosnier mit seinem Rollator bei der öffentlichen Selbstbefriedigung gerade im Bereich der Wallanlagen aufgefallen. Erst am vergangenen Mittwoch belästigte er durch seine Handlungen eine 23-jährige Deutsche ebenfalls abends. Sie erstattete einen Tag später Anzeige bei der Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab.



Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Exhibitionistischer Handlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg.



In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch folgende Bitte: Wer Exhibitionisten sieht oder von diesen direkt belästigt wird, sollte nach Möglichkeit umgehend die Polizei rufen oder wie im Fall vom Samstag zur unmittelbaren Dienststelle gehen. Bei sofortiger Information ist ein mögliches Fassen des Täters wahrscheinlicher.



