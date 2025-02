POL-HRO: Diebstahl von Spiegelgläsern an mehreren Fahrzeugen in Rostock

Rostock (ots) -



Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in den Rostocker Stadtteilen Gehlsdorf und Hansaviertel die Spiegelgläser von mindestens 15 Fahrzeugen entwendet.



Am Sonnabend meldeten sich mehrere Geschädigte aus dem Bereich Rostock-Gehlsdorf und berichteten von Diebstählen an ihren Fahrzeugen. Die Diebe hatten es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend vorrangig auf Spiegelgläser von Mercedes-Fahrzeugen abgesehen.Betroffen waren Straßen wie die Drostenstraße und Wossidlostraße sowie angrenzende Bereiche.



Am Sonntag gingen weitere Anzeigen aus dem Hansaviertel ein. Zwei Geschädigte meldeten, dass die Spiegelgläser ihrer BMW-Fahrzeuge gestohlen wurden.



Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 4.800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell