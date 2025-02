POL-HRO: Geplatzter Autoreifen deckt Alkoholfahrt auf und verursacht Folgeunfälle

Wittenburg/Stolpe (ots) -



Ein geplatzter Autoreifen hat in der Nacht zu Montag auf der A24 zu Schäden an sechs weiteren Fahrzeugen geführt. Zudem stand der 41-Jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis. Kurz hinter der Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin soll gegen 0:30 Uhr der rechte Vorderreifen am PKW des 41-Jährigen geplatzt sein, der jedoch seine Fahrt bis zur nächsten Raststätte fortsetzte. Dort stellten Beamte einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille beim Unfallverursacher fest. Über die auf der Fahrbahn verstreuten Reifenteilen sind folglich sechs weitere Fahrzeuge gefahren, die dabei teils erheblich beschädigt wurden, wovon zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und beim 41-jährigen Deutschen eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell