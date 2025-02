POL-HST: Zwei Personen fordern Herausgabe von Wertsachen - Zeugen gesucht

Stralsund (ots) -



Die Polizei in Stralsund wurde am Sonntag, dem 23. Februar 2025 gegen 00:50 Uhr wegen des Verdachts einer versuchten Raubstraftat gerufen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging ein 21-jähriger deutscher Mann unmittelbar zuvor durch den Weidendamm am ehemaligen Busbahnhof direkt am Wasser vorbei in Richtung Karl-Marx-Straße.



Offenbar näherten sich zwei Personen von Hinten und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen. Hierbei soll er mit einem Gegenstand bedroht worden sein, um welchen es sich handelt, muss noch ermittelt werden.



Um der Situation zu entkommen, drehte sich der Geschädigte um und wollte flüchten. In diesem Moment verspürte er einen Schlag auf den Kopf, mutmaßlich wurde er von diesem Gegenstand getroffen, und erlitt leichte Schmerzen. Der 21-Jährige konnte Richtung Innenstadt davonlaufen. Am neuen Markt angekommen, er die Polizei.



Die beiden unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:



- ca. 185 - 190 cm groß, schlank,

- dunkele Kleidung mit Mütze, teilweise vermummtes Gesicht

(vermutlich hochgezogener Schal)

- unauffällige Stimme, akzentfreies Deutsch

- geschätztes Alter 20 - 25 Jahre.



Person 2:



- ca. 180 cm groß, schlank,

- dunkele Kleidung, teilweise vermummtes Gesicht (vermutlich

hochgezogener Schal).



Es wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung, der einfachen und gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise werden bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell