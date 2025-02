POL-HRO: Küchenbrand in Teterow und Laubenbrand in Lelkendorf sorgen für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Landkreis Rostock/Teterow (ots) -



Am Samstagabend kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Küchenbrandes am Kirchplatz in Teterow. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sich ein 81-jähriger Deutscher Abendessen auf seinem mit Gas betriebenen Kochfeld bereiten, als es nach der Inbetriebnahme zu einer Rauchentwicklung und anschließenden Verpuffung gekommen sein soll. Kurz darauf stand die Kochplatte und Teile der Küche in Flammen. Der 81-Jährige konnte sich unverletzt aus seiner Wohnung begeben. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar, sodass der betroffene Wohnungsinhaber zumindest in der Nacht zum Sonntag bei einer Nachbarin unterkommen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Teterow war im Zuge der Brandbekämpfung mit 24 Kameraden und Kameradinnen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



Weiterhin kam es am selben Abend gegen 21:30 Uhr in der Dorfstraße in Lelkendorf zu einem Brand in einer Gartenanlage. Offenbar geriet ein etwa vier mal vier Meter großer Blechschuppen in Brand. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig noch an.

Die Kriminalpolizei in Teterow prüft nun in beiden Fällen, ob strafrechtlich relevantes Verhalten ursächlich für die Brände gewesen sein könnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell