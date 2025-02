POL-ANK: Diebstahl von Baustellengelände in Anklam

Anklam (ots) -



Am heutigen Morgen (24.02.) gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl vom Gelände der Baustelle der neuen Rossmann Filiale in Anklam gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter, im Zeitraum vom 21.02.2025 gegen 13:00 Uhr bis 24.02.2025, unter anderem diverses Baumaterial sowie mehrere hundert Liter Heizöl vom Baustellengelände.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 6.000EUR.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



