POL-NB: Brand eines Reihenhauses in Friedland

In der Nacht vom 23.02.25 zum 24.02.25 kam es am August-Bebel-Platz

in Friedland zum Brand eines Reihenhauses. Gegen 00:30 Uhr bemerkten

Bewohner des Hauses das Feuer und versuchten zunächst dieses

selbstständig zu löschen, riefen aber nachfolgend die Feuerwehr.

Ursächlich für den Brand war eine elektrische Heizdecke, die sich in

einem Zimmer im Erdgeschoss selbst entzündete.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Friedland kam mit insgesamt 29

Kameraden zum Einsatz und konnte durch schnelles Handeln eine

Ausbreitung auf das gesamte Haus verhindern.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro, der Großteil

des Hauses bleibt aber bewohnbar.

Drei Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins

Krankenhaus verbracht.



