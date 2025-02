POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L21

Barth (ots) -



Am Sonntag, den 23.02.2025 erhielt die Polizei gegen 17:10 Uhr

Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Vor Ort stellte sich die Sachlage wie folgt dar. Ein 64-jähriger

Deutscher befuhr mit seinem VW Multivan die L21 aus Richtung Rubitz

in Richtung Küstrow.

Die 42-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr die Strecke von

Zipke in Richtung Barth, als der Fahrer des VW die Vorfahrt

missachtete und mit diesem Pkw zusammenstieß.

Infolge dessen wurde der Peugeot von der Fahrbahn geschleudert und

kollidierte mit einem Straßenschild.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Küstrow wurde alarmiert und kam zum

Einsatz.

Die Fahrerin wurde schwerverletzt in das Krankenhaus nach Stralsund

eingeliefert.

Es entstand ein Schaden von zirka 18.500 Euro.

Die L21 wurde für die Bergung, die Unfallaufnahme und die Versorgung

der Verletzten kurzzeitig gesperrt.



