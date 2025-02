POL-HRO: Polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen

Rostock/Wismar/Schwerin (ots) -



Das Polizeipräsidium Rostock blickt grundsätzlich auf einen ruhigen Wahlsonntag zurück.



Ergänzend zur der Pressemitteilung von heute Vormittag "Graffits an Wahllokal in Rostock" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5976846) gab es im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen gegen 14:00 Uhr einen kleineren Einsatz für die Polizei Schwerin. Dort war es im Wahllokal 35 zu einer Störung des Ablaufs gekommen, als ein Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ohne Anmeldung dennoch wählen wollte. Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der Mann aber verständig. Strafrechtlich relevant ist der Vorfall nicht.



Im Verlauf des Wochenendes wurden zudem etliche Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Beschädigung von Wahlplakaten aufgenommen, so u.a. in Schwerin, Rostock, Wismar und Mühlen Eichsen (Landkreis Nordwestmecklenburg). Die Plakate waren zum Teil angezündet, heruntergerissen oder mit Farbe beschmiert worden. Betroffen waren davon die SPD, CDU, AfD, FdP und das BSW. In Wismar waren zwei Männer bei einer solchen Aktion auf frischer Tat ertappt worden. Die Spraydose, mit der sie Graffitis auf verschiedene Plakate gesprüht hatten, konnten die Beamten sicherstellen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgt auf Basis der bis 20:15 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



