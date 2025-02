POL-NB: Verkehrsunfall mit ca. 12.500 Euro Sachachaden

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 22.02.2025, gegen 20:45 Uhr kam es in der Ortschaft Freidorf zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand befuhr der 33-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW in Freidorf, die Freidorfer Straße in Richtung Wendorf. Innerhalb der Ortschaft Freidorf, im Bereich einer Linkskurve, kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge touchierte der PKW eine Straßenlaterne, beschädigte einen Weidezaun und überfuhr ein Bushaltestellenschild.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinwirkung seitens des Fahrzeugführers ursächlich. Der Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille auf. Er blieb unverletzt.

An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 12.500 Euro.

Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW erfolgte in eigener Zuständigkeit. Den Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmten die Beamten.



