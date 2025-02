POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum Versammlungsgeschehen in der Rostocker Innenstadt am 22.02.2025

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend, den 22. Februar 2025, waren mehrere Versammlungen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock angemeldet.



Neben der Kundgebung des AfD Kreisverbandes Rostock auf dem Neuen Markt, an der in der Spitze insgesamt 150 Personen teilnahmen, fanden drei Gegenveranstaltungen statt. Die Gegenveranstaltung "VVN-BdA e.V. für Rostock nazifrei" wurde im Rahmen eines Aufzuges durchgeführt. Dadurch kam es in der Rostocker Innenstadt kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



In der Spitze beteiligten sich an den Gegenveranstaltungen unter dem Motto "Trotz alledem: Solidarität aufbauen" des "VVN-BdA e.V. für Rostock nazifrei", "Solidarität statt Ausgrenzung" des Vereins Rock gegen Rechts Mecklenburg-Vorpommern und "Gewerkschaftsjugend gegen Rechts - Nie wieder Faschismus" der DGB Jugend M-V 1.700 Teilnehmer.



Alle Versammlungen und Aufzüge verliefen ohne größere Störaktionen. Es sind insgesamt zwei Verstöße wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, ein Verstoß gegen das Versammlungs- und ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz festgestellt worden.



Die Rostocker Polizei begleitete die Versammlungslagen mit einem polizeilichen Einsatz.



