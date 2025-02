POL-HRO: Folgemeldung: Groß angelegte Suche nach einer Person im Wasser - Leblose Person aufgefunden

Rostock (ots) -



Die am frühen Morgen eingestellte Suche nach einer ins Wasser gestürzten Person, siehe Pressemitteilung:https://t1p.de/lc9ij, wurde am heutigen Tag fortgesetzt. Im Zuge der erweiterten Suchmaßnahmen konnten Taucher der Berufsfeuerwehr Rostock eine leblose Person im Wasser lokalisieren und bergen.



Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 18-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus dem Bereich Hamburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Die Kriminalpolizei Rostock hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Bei Rückfragen wenden Sie sich biie an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Rostock.



