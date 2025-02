POL-HRO: Groß angelegte Suche nach einer Person im Wasser

Rostock-Warnemünde (ots) -



Am 22.02.2025 kurz vor 02:00 wurde dem Rettungsdienst und der Polizei

gemeldet, dass im Bereich der Mole in Warnemünde eine Person ins

Wasser gefallen sei. Auf Grund dessen wurden Kräfte zur Suche nach

der männlichen Person in den Einsatz gebracht.

Neben der Suche an Land wurde die seeseitige Suche durch den

Seenotrettungskreuzer "Arkona" mit Tochterboot "Caspar" der Deutschen

Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), dem Feuerlöschboot

"Albert Wegener" des Brandschutzrettungsamtes Rostock und dem

Polizeiboot "Walfisch" der WSPI Rostock durchgeführt.

Neben dem Seglerhafen Warnemünde wurde der Seekanal Warnemünde durch

die maritimen Einheiten, durch die Bildung einer Suchkette abgesucht.

Gegen 03:50 Uhr wurde die Suche erfolglos beendet.



Im Laufe des Tages werden weitere Absprache zur Fortführung der

Suchmaßnahmen besprochen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



