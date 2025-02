POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 21.02.2025 gegen 20:30 Uhr kam es auf der L 35 zwischen Greifswald und Helmshagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 63-jähriger deutscher Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen PKW Hyundai und kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage. Dabei wurde er selbst leicht verletzt. Die eingesetzte Funkwagenbesatzung nahm vor Ort Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahr. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Das verunfallte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell