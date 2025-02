POL-HRO: Junge bricht in Hagenower Teich ein und musste herausgezogen werden

Hagenow (ots) -



Am 21.02.25 wurde kurz nach 16:00 Uhr ein Jugendlicher gemeldet, der

in einen Teich in der Teichstr. in Hagenow eingebrochen ist. Der

16-jährige hatte sich offensichtlich auf die nicht tragende und zudem

viel zu dünne Eisdecke begeben und brach ein. Zum Zeitpunkt des

Eintreffens der Beamten des PHR Hagenow befand sich der Junge nach

Angaben von Zeugen bereits 5 Minuten im Wasser. Aufgrund bereits

gescheiterter Versuche, den Jungen mit einer Leiter ans Ufer zu

ziehen, begab sich ein Beamter ins Wasser und holte ihn heraus. Der

junge Mann wurde leicht unterkühlt ins Klinikum verbracht, der Beamte

des PHR Hagenow konnte nach eigener Trocknung den Dienst fortsetzen.



Da es in den vergangenen Tagen nicht der erste Gefahrensachverhalt an

Gewässern war, ergeht nochmals der dringende Hinweis, Wasserstellen

trotz Eisschicht keinesfalls zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.



