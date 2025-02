POL-NB: Einsatz mit SEK in Fincken

Fincken (ots) -



In Fincken in der Nähe von Röbel hat es heute Morgen einen größeren, mehrstündigen Polizeieinsatz gegeben. Aufgrund der Erkenntnisse zu dem Tatverdächtigen kam bei der Durchsuchung seines Wohnraums auch das SEK dazu. Sie sorgten für einen zügigen Zugang zur Wohnung des 63-jährigen Deutschen.



Anlass der Maßnahme war der Hinweis, dass der Mann kürzlich außerhalb seiner Wohnung Waffen getragen haben soll. Zudem gab es weitere Erkenntnisse zu dem Mann, die darauf schließen ließen, dass er unberechtigt weitere Waffen in seinem privaten Umfeld haben könnte.



Daraufhin wurde die Durchsuchung beim zuständigen Amtsgericht beantragt und heute durchgeführt. Sie fanden sowohl in seiner Wohnung als auch in Nebengebäuden statt.



Sichergestellt wurden mehrere Waffen, darunter Gewehre, Waffenteile und Elemente, die zum Herstellen sprengstoffähnlicher Substanzen geeignet sein könnten. Fachleute werden nun alle sichergestellten Gegenstände prüfen.



Gegen den Mann ermittelt die Kripo weiter wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er ist bereits mehrfach polizeilich bekannt.



Der Mann verhielt sich während des von der Kripo Röbel geführten Einsatzes ruhig und kooperativ.



