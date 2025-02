POL-HRO: Verfolgungsfahrt durch Rostock - 37-Jähriger ohne Führerschein gestoppt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend, den 20. Februar 2025, gegen 20:50 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Rostock an einer roten Ampel in der Parkstraße ein Motorrad mit abgelaufenem TÜV. Die Beamten beabsichtigten, das Fahrzeug und den Fahrer zu konntrollieren, doch der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale, beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.



Während der anschließenden Verfolgungsfahrt über die Rembrandtstraße,Dethardingstraße und Schillingallee verhielt sich der Fahrzeugführer grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Er überfuhr unter anderem mehrere rote Ampeln, fuhr in den Gegenverkehr und nutzte unbeleuchtete Gehwege im Bereich des Barnstorfer Waldes. Erst im Trotzenburger Weg konnte das Motorrad in einer Sackgasse gestoppt werden.



Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige deutsche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen, um zu prüfen, ob er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.



Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315d StGB), dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ebenfalls werden weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung werden geprüft.



Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden und/oder Schäden erlitten haben, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



