POL-NB: Zeugen gesucht: Täter flüchteten über den Boulevard

Am Donnerstag, dem 20.02.2025, kam es in Neubrandenburg zu einem Polizeieinsatz in einem Telekommunikationsgeschäft in der Turmstraße. Gegen 17:45 Uhr wurden die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg über einen Diebstahl von mehreren technischen Geräten informiert.



Demnach sollen bislang vier unbekannte männliche Tatverdächtige den Laden blitzartig betreten haben und mehrere Smartphones und eine Smartwatch aus den Halterungen gerissen haben. Anschließend flüchteten sie gemeinsam mit der Ware in Richtung Rathaus.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes und zwei weitere Kunden befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem Laden und konnten die Täter wie folgt beschreiben: Bei allen vier Tätern handelte es sich um Personen mit einem südländischen Phänotyp, womoglich aus dem arabischen Raum. Sie seien alle im Alter von circa 20-25 Jahren, zwischen 1,70 - 1,80m groß und haben eine schlanke Statur. Ein Tatverdächtiger trug ein auffälliges Tattoo in Form einer Schlange am Hals, eine blaue Jeans und eine weißgelbe Daunenjacke. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine schwarze Daunenjacke und eine Jeans. Die weiteren beiden Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet.



Insgesamt entstand ein Stehlschaden in Höhe von knapp 8.000 EUR.



Eine im Anschluss durchgeführte Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach möglichen Zeugen zu dem Sachverhalt. Bei sachdienlichen Hinweisen zu der Tat oder den Tatverdächtigen melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





