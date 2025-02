POL-NB: Zeugen nach Mülltonnen-Brand gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am 08. Februar ist die Polizei kurz nach 04:00 Uhr morgens wegen einer brennenden Mülltonne in die Mlada-Boleslaver-Straße dazugerufen worden. Die Feuerwehr war mit dem Löschen beschäftigt, die Beamten des Reviers haben den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und zur weiteren Ermittlung an die Kripo übergeben. Gebrannt hat eine große Tonne für gelbe Säcke. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.



Bisher gibt es keine konkreten Anhaltspunkte auf einen Tatverdächtigen. Daher bitten die Neubrandenburger Ermittler um Unterstützung aus der Bevölkerung:



Wer hat am 08.02.2025 zwischen etwa 03:45 Uhr und 04:10 Uhr in der Mlada-Boleslaver-Straße im Bereich der Hausnummern 8 und 10 auffällige Personen gesehen oder kann sonstige Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen?



Hinweise bitte an die Polizei unter 0395 / 55825224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



