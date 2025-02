POL-NB: Nach Hundebiss: Fall gelöst, Halter zeigt sich reumütig beim Opfer

Waren (Müritz) (ots) -



Im September hat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten: Nachdem ein Hund auf eine Frau beim Gassigehen in der Papenbergstraße in Waren zugerannt war und sie gebissen hatte, wurden sowohl der flüchtige Hundebesitzer als auch Zeugen gesucht. (s. Pressemitteilung dazu weiter unten)



Beim zuständigen Ermittler der Kripo Waren haben sich tatsächlich sowohl Zeugen als auch der Hundebesitzer gemeldet. Inzwischen gilt der Vorfall als aufgeklärt.



Kleine Anekdote dazu am Rande: Der Hundebesitzer zeigte sich sehr reumütig. Ihm tat das alles nach eigenen Angaben unendlich leid, er sei in der Situation etwas panisch geworden und daher weggelaufen mit seinem Hund. Er wollte sich auch unbedingt persönlich beim Opfer entschuldigen und seine Lage rechtfertigen. Das ist so auch erfolgt. Nach Polizeikenntnis hat das Opfer die Entschuldigung auch angenommen.



Nun wieder ganz sachlich betrachtet, zeigt das Vorgehen mit dem Zeugenaufruf erneut, dass die Verbreitung in der Öffentlichkeit durchaus in dem ein oder anderen Fall zu sachdienlichen Hinweisen führt, die auch zum Ermittlungserfolg beitragen.



Pressemitteilung mit Zeugenaufruf vom 10.09.2024:



Herrchen von bissigem Hund gesucht



Am vergangenen Mittwochmorgen (04.09.) ist eine 72-Jährige mit ihrem Hund in der Papenbergstraße in Richtung Mecklenburger Straße Gassi gegangen. Auf der anderen Seite der Straße war auf dem Bürgersteig ein Mann mit seinem Hund ohne Leine unterwegs. Der Hund lief bellend über die Straße zur Frau, biss zunächst ins Halstuch ihres Hundes und dann in ihr Bein. Sie wurde dabei verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen. Nach Schilderung der Frau habe das Herrchen mit Mühe seinen Hund wieder losreißen können und sei dann wortlos weitergegangen.



Das Opfer der Hundeattacke beschreibt das Herrchen wie folgt: etwa 30 bis 40 Jahre alt, korpulente Figur bei etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter Körpergröße. Er soll mit einem karierten Hemd und einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Sein Hund soll eine Bulldogge gewesen sein, die eine silberfarbene Gliederkette um den Hals trug. In der Hand hatte das Herrchen eine rote Leine.



Die ersten Ermittlungen im Umfeld haben bisher keine weiteren Ermittlungsansätze ergeben. Der Mann muss nicht unbedingt aus dem Umfeld des Papenberg stammen, sondern könnte auch woanders in Waren regelmäßig Gassi gehen oder Urlauber gewesen sein. Daher bitten wir auch Hotel- oder Ferienwohnungsbetreiber sich zu melden, falls sie sich an einen solchen Gast erinnern können.



Die Attacke war zwischen 06:30 Uhr und 07:00 Uhr. Zu dieser Zeit soll auch ein weißer Transporter an dem Geschehen vorbeigefahren sein. Der Fahrer hat womöglich etwas Hilfreiches beobachtet.



Die Polizei bittet sowohl den Transporterfahrer als auch Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Bulldoggen-Besitzer machen können, sich im Warener Polizeirevier unter 03991/1760 zu melden oder schriftlich per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



