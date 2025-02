POL-HST: Fahrräder suchen ihre Eigentümer

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Barth (ots) -



Am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, haben Barther Polizeibeamte zwei Fahrräder aufgefunden, deren Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten.



Bisher haben die Maßnahmen der Polizei keine Hinweise auf mögliche Eigentümer der Räder gebracht, darum hofft die Polizei, über eine öffentliche Suche erfolgreich zu sein.



Es handelt sich um ein rotes Performance-Damenrad und ein ursprünglich rotes Damenrad mit Fahrradkorb, welches mit schwarzer Farbe besprüht wurde.



Wer sein Fahrrad auf den Fotos wiedererkennt, wendet sich bitte an das Polizeirevier in Barth unter 038231 6720 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell