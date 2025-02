POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Klütz

Klütz (ots) -



Gegen 12 Uhr des heutigen Tages kam es in Klütz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt worden ist.



Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein 63-jähriger LKW-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger nicht rechtzeitig bemerkt. Der 65-jährige Fußgänger aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt.



Rettungskräfte brachten den LKW-Fahrer, der aufgrund gesundheitlicher Beschwerden medizinisch versorgt werden musste, ins Krankenhaus.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde zur Klärung des Unfallherganges ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.



Der Parkplatz blieb bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gegen 15:15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



