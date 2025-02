POL-NB: Anruf vom Geldinstitut entpuppt sich als Betrug

Malchin/Neubrandenburg (ots) -



Aktuell ist wieder Vorsicht in der Seenplatte geboten vor Anrufen, die vermeintlich von dem echten Geldinstitut kommen: Am Ende könnte das Konto leergeräumt sein.



Eine 24-Jährige hat in Malchin einen solchen Betrug angezeigt.

Sie hatte einen Anruf, bei dem die Nummer ihres echten Geldinstituts auf dem Display erschien. Eine angebliche Mitarbeiterin erklärte ihr, dass eine Sicherheitsüberprüfung bei ihrem Konto erfolgen muss. Dafür soll sie ihre Foto-Tan nutzen und auch eine bestimmte Summe an ein Konto überweisen. Es gab mehrere Telefonate. Als der Vorgang laut Angabe der Betrüger abgeschlossen war, folgte der Schreck beim späteren Blick aufs Konto: Insgesamt waren plötzlich über 10.000 Euro weg.



Ebenfalls gestern erstattete eine 69-Jährige bei der Kripo in Neubrandenburg eine Anzeige wegen Betrugs. Auch sie hatte einen Anruf ihrer Hausbank bekommen. Dabei war die normale Telefonnummer eingeblendet, ein Mitarbeiter gab sich als IT-Spezialist aus und behauptete, dass Hacker versucht haben, in ihr Konto zu gelangen. Sie sollte ihr Tan-Gerät öffnen und eine ihr zugesandte Tan-Nummer eingeben. Das funktioniert auch beim normalen Online-Banking so. Daher wurde die Betroffene zunächst nicht stutzig. Sie sollte die Tan mehrfach freigeben. Insgesamt sind etwa 1400 Euro nach der vermeintlichen Sicherheitsaktion weg gewesen.



In den beiden Fällen ist noch nicht sicher, ob die jeweiligen Geldinstitute das Geld noch zurückholen können.



Besonders schlimm: Die Betrüger sind so profimäßig aufgestellt, dass alles zunächst gar nicht so unwahrscheinlich klingt und Menschen egal welchen Alters nicht unbedingt stutzig werden.



Die Polizei warnt: Vergewissern Sie sich immer, ob es sich wirklich um ihre Bank handelt. Rufen Sie im Zweifel selbst unter einer bekannten Nummer an. Zudem werden Geldinstitute nie Tan-Nummern erfragen. Sie müssen diese auch nicht für Sicherheitszwecke eingeben. Da haben echte Banken ganz andere Möglichkeiten.



Und: Schauen Sie regelmäßig in Ihr Online-Konto. Am besten täglich. So können unklare Abbuchungen schnell erkannt und der Bank gemeldet werden. Je schneller die Info an die Bank, desto größer die Chance, noch Geld retten zu können.



