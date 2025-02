POL-HRO: Über 20 Farbschmierereien an der B191 bei Eldena

Eldena (ots) -



Durch zahlreiche Farbschmierereien wurden an der B191 bei Eldena in der Nacht zu Donnerstag verschiedene Wahlplakate und weitere Gegenstände beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mindestens 21 Schmierereien an Wahlplakaten (AFD, CDU, BSW), Verkehrszeichen, Hauswänden, Stromkästen, einer Schule sowie an einem Blitzeranhänger aufgenommen, die offensichtlich einen politisch motivierten Hintergrund aufweisen und mit "ANTIFA" quittiert wurden. Durch den Farbauftrag am Blitzeranhänger, war dieser augenscheinlich in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt worden. Bisher sind Graffitis an der B191 in den Ortschaften Eldena, Malk Göhren und Malliß festgestellt worden, die durch unbekannte Täter mittels roter und schwarzer Farbe aufgesprüht wurden. Der Schaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Hinweise zu den Taten der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell