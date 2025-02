POL-HRO: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Güstrow - Busfahrerin hatte keine Fahrerlaubnis

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) -



Am Mittwochmorgen ereignete sich im Güstrower Stadtgebiet ein Verkehrsunfall zwischen zwei Berufskraftfahrern. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Busfahrerin gegen 8.50 Uhr die Neukruger Straße zu mittig, sodass es zu einer leichten Berührung mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine kam. Dabei wurden jeweils die linken Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird mit etwa 500 Euro beziffert.



Die Unfallverursacherin setzte nach Angaben des 30-jährigen Lkw-Fahrers ihre Fahrt unverdrossen fort. Dieser meldete das Geschehen telefonisch der Polizei, welche die Fahrzeugführerin schließlich am Bahnhof Güstrow antreffen konnte.



Bei den sich anschließenden Kontrollmaßnahmen stellte sich heraus, dass die 37-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Diese war ihr im Jahre 2022 gerichtlich entzogen worden.

Gegen die Deutsche wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



