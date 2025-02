POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Fußgängerin in Hanshagen

Anklam (ots) -



Am heutigen Vormittag kam es in Hanshagen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 39-jähriger deutscher Paketzusteller befuhr rückwärts die Straße Zum Langemoor. Hierbei übersah er eine 81-jährige deutsche Fußgängerin, welche die Fahrbahn kreuzen wollte.

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und der Fußgängerin.

Hierbei wurde die 81-Jährige schwerverletzt, sodass sie im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.



