POL-HRO: Wer kennt diese Männer? Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizei Ludwigslust

Die Kriminalpolizei Ludwigslust fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach drei unbekannten Tätern, die im September 2024 Ware im vierstelligen Bereich aus einem Drogeriemarkt in Ludwigslust entwendet haben sollen.



Link zu den Bildern der Überwachungskamera: https://shorturl.at/VmKug



Am Abend des 20.09.2024 sollen die drei Täter aus dem Drogeriemarkt im Ludwigsluster Lindencenter Kosmetika sowie Aufsätze für Aufsteckzahnbürsten im Gesamtwert von über 1600 Euro gestohlen haben. Bei der augenscheinlich arbeitsteiligen Tatausführung wurden die Täter auch von Überwachungskameras aufgezeichnet.



Wer Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Ludwigslust (Tel. 03874-4110), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



