POL-HRO: Hinweise zum Diebstahl eines E-Scooters im Zusammenhang einer Unfallaufnahme

Am frühen Vormittag des gestrigen Tages ereignete sich an der Kreuzung Pestalozzistraße/Obotritenring ein Unfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt wurde. Zudem entdeckte die Polizei, dass der E-Scooter aus einem Diebstahl stammte.



Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 51-jähriger Fahrer eines VW Caddy von der Pestalozzistraße auf den Obotritenring abbiegen, als es zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter des 23-Jährigen kam. Der Schweriner fiel dabei über die Motorhaube des Fahrzeugs, während sein E-Scooter unter den Wagen geriet. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Neben einem möglichen Vorfahrtsfehler wird auch unangepasste Geschwindigkeit an die winterglatte Fahrbahn geprüft.



Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter bereits im Dezember des Vorjahres in Schwerin gestohlen wurde und seitdem zur Fahndung ausgeschrieben war.



Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



