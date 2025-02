POL-HRO: Dank Hinweisen aus der Bevölkerung: Sachverhaltsklärung in Schweriner Innenstadt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizei mehrfach Hinweise aus der Bevölkerung zu einem Mann, der sich laut und auffällig verhielt. Dank der schnellen und präzisen Informationen konnte die Polizei den 36-jährigen Mann in der Schweriner Innenstadt antreffen.



Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte er auf seinem Weg von der Johannesstraße bis zum Klöresgang unter anderem einen Außenspiegel eines geparkten Mercedes-Benz sowie mehrere Blumentöpfe.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche medizinisch versorgt.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Bürgern, deren Hinweise wesentlich zur schnellen Klärung des Sachverhalts beigetragen haben.



