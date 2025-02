POL-HRO: Unbekannte männliche Leiche identifiziert

Rostock (ots) -



Nachdem sich die Polizeiinspektion Rostock am vergangenen Freitag mit einer detaillierten Beschreibung und mehreren Bildern persönlicher Gegenstände eines zuvor nicht identifizierten Verstorbenen aus dem Überseehafen mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit gewandt hatte, konnte der Mann inzwischen identifiziert werden.



Wie die Ermittler des Kriminalkommissariats Rostock mitteilten, ging bereits am Sonnabend nach der Veröffentlichung ein entscheidender Hinweis von Angehörigen des Mannes ein. Diese deuteten auf einen aus Rostock stammenden 24-Jährigen hin. Rechtsmedizinische Untersuchungen bestätigten nun, dass es sich dabei um den Mann handelt.



Der zunächst unbekannte Mann war am vergangenen Mittwoch, dem 12. Februar 2025, im Überseehafen Rostock auf einem Güterwaggon aufgefunden worden. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität des Toten und der genauen Todesursache waren vom Kriminalkommissariat übernommen worden. Bei der Obduktion des Verstorbenen und den Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten sich bisher keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.



Siehe auch gefertigte Pressemitteilungen:



der Bundespolizeiinspektion Rostock vom 12.02.2025:https://t1p.de/p3zet



der Polizeipräsidium Rostock vom 14.02.2025: https://t1p.de/q8w2y



