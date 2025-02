POL-HST: Videowagen stoppt Raserin auf Rügen

Details anzeigen Foto: Polizei Stralsund Foto: Polizei Stralsund

Beamte der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen unterbunden am Dienstagabend (18. Februar 2025)eine durchaus gefährliche Fahrt einer 20-jährigen deutschen Verkehrsteilnehmerin.



Auf der Landesstraße 296 zwischen Teschenhagen und Samtens fuhr diese rücksichtslos und grob verkehrswidrig. Nur durch die Verkettung von glücklichen Umständen kam es offenbar nicht zu Schlimmerem.



Die ermittelte Spitzengeschwindigkeit betrug 173 km/h bei erlaubten 100 km/h. Weiterhin überholte sie im Bereich der sogenannten "Stönkvitzer Kurve" einen Transporter, obwohl es für sie hier nicht möglich war, die entgegenkommenden Fahrzeuge wahrzunehmen.



Die besonders geschulten Beamten videografierten die gesamte Verkehrssituation beim Hinterherfahren und stoppten das Fahrzeug in Samtens.



Nach Sichtung des Videomaterials vor Ort, wurde entschieden, den Führerschein zu beschlagnahmen.



Gegen die Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.



