POL-HRO: Kein Herz für Kinder - Dreister Dieb entwendet Sparschweine aus Kinderzimmern

Landkreis Rostock/ Dummerstorf (ots) -



Am gestrigen Abend ist es in Dummerstorf offenbar zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Als der Bewohner eines Einfamilienhauses im Meiereiweg gegen 19.30 Uhr vom Sport zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich bisher unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu seinem Zuhause verschafft hatten. Zuvor verließ er das Haus gegen 17:30 Uhr.



Im Anschluss begab sich der Täter augenscheinlich gezielt in das obere Stockwerk und durchwühlte sämtliche Schubladen und Schränke der dortigen Räumlichkeiten. Laut Angaben des Geschädigten entwendeten die Täter offenbar zwei Sparschweine aus den Kinderzimmern des Hauses sowie eine Armbanduhr vom Esszimmertisch.



Der Kriminaldauerdienst der Polizei übernahm die Tatortarbeit. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob es sich um einen Einzeltäter oder eine gemeinschaftlich begangene Tat handelte. Die Kriminalpolizei in Sanitz ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



