POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführerin fährt in Baustellensicherung, flüchtet und leistet Widerstand

Rostock (ots) -



In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 20.02.2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Stadtmitte, bei dem eine Baustellenabsicherung beschädigt wurde. Die mutmaßliche Verursacherin flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte jedoch im Nahbereich festgestellt werden.



Gegen 02:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass die Baustellensicherung Am Vögenteich, im Bereich des Goetheplatzes in Fahrtrichtung Südring, beschädigt worden sei. Die alarmierten Beamten stellten vor Ort neben der beschädigten Absicherung Kunststoffteile sicher, die von einem möglichen Verursacherfahrzeug stammten.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte einen, im Frontbereich, stark beschädigten Pkw auf der Südseite des Hauptbahnhofs feststellen. Im Fahrzeug befand sich eine 33-jährige deutsche Fahrzeugführerin, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.



Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich die Frau aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. Zudem leistete die Frau erheblichen Widerstand. Die Beamtinnen und Beamten mussten sie schließlich zu Boden bringen, um eine weitere Gefährdung zu unterbinden.



Der Führerschein der Fahrerin wurde umgehend beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt.



Gegen die 33-Jährige wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefertigt. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der entstandene Sachschaden wird auf 4300 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell