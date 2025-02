POL-HST: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

B 96, Ralswiek (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 20 Februar 2025, kam es gegen 05:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Bundesstraße 96 und der Kreisstraße 7.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 43-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Dacia die Kreisstraße 7 aus Ralswiek kommend in Fahrtrichtung der Bundesstraße 96. An der Kreuzung zur Bundesstraße wollte der Dacia-Fahrer nach links in Fahrtrichtung Sassnitz abbiegen. Offenbar übersah er den vorfahrtsberechtigten von links kommenden 59-jährigen deutschen Fahrer eines Pkw Ford. Es kam zum Aufprall zwischen den Fahrzeugen.



An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße 96 für etwa 40 Minuten gesperrt.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell