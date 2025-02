POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsfehler in der Hamburger Allee

Schwerin (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es in der Hamburger Allee, Höhe Einmündung Magdeburger Straße, zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Durch einen Vorfahrtsfehler eines 22-jährigen Fahrers eines Skoda Fabia soll es zu der Kollision mit einer Mercedes C-Klasse gekommen sein.



Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß kurz vor Mitternacht so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.



Aufgrund der hohen Schadenssumme vermutet die Polizei, dass neben dem Vorfahrtsfehler auch überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall beigetragen haben könnte.



