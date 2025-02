POL-HRO: Diebe brechen in Firmen und Lagerhallen bei Brüel ein

Brüel (ots) -



Unbekannte Täter sollen in den vergangenen Tagen in insgesamt vier Objekte in Brüel und Thurow eingebrochen sein. Dabei sollen die Täter unter anderem eine Bodenfräse sowie Bau- und Konstruktionsholz entwendet haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter in Thurow Zutritt zu einer Lagerhalle "Am Koppelbruch" sowie zu einer Firma "Am Kreuzsee". Aus letzterer sollen zwei sperrige Pakete mit Bauholz entwendet worden sein. Zudem sollen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Baucontainer in Brüel gewaltsam geöffnet und aus diesem eine Bodenfräse gestohlen haben. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei in allen Fällen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



