POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B103 bei Plau

Bei einem Verkehrsunfall auf der B103 bei Plau sind am Mittwochvormittag drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr auf der B103 zwischen Plau und Karow eine 34-jährige PKW-Führerin auf den vorausfahrenden PKW eines 45-Jährigen auf, der am Abzweig Plauerhagen abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 45-Jährigen von der Fahrbahn gegen einen Straßenbaum geschleudert. Ein entgegenkommender Transporterfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der 34-Jährigen. Sowohl der 31-jährige Transporterfahrer als auch der 45-Jährige wurden schwerverletzt. Die 34-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht. Alle Beteiligten wurden ins Klinikum nach Plau gebracht. Die B103 musste für etwa 90 Minuten vollgesperrt werden, da alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.



