POL-HRO: Warnung: Betreten von Eisflächen bleibt gefährlich

Die Polizei warnt weiter vor dem Betreten von Eisflächen. Trotz mehrerer kalter Tage in Folge besitzen die Eisflächen auf den Teichen, Seen und Flüssen vielfach noch nicht die erforderliche Tragkraft, um sie gefahrlos betreten zu können. Im Zuge der Gefahrenabwehr hat die Polizei am Dienstagnachmittag Kinder von Eisflächen in Ludwigslust, Neustadt-Glewe sowie Teterow holen müssen. Zeugen informierten die Polizei, nachdem die 5 bis 15-köpfigen Kindergruppen teils nicht auf warnende Passanten gehört haben und weiter auf dem Eis blieben. Die Beamten verhinderten mit klärenden Gesprächen oder Lautsprecherdurchsagen ein fortwährendes Betreten der Eisflächen. Mit Blick auf die zum Wochenende hin prognostizierten wärmeren Temperaturen in unserem Bundesland appelliert die Polizei an alle Eltern, ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären und sie zu sensibilisieren.



