POL-HRO: E-Bike-Fahrerin nach Unfall in Ludwigslust schwerverletzt

Ludwigslust (ots) -



Mit schweren Verletzungen musste eine 68-jährige E-Bike-Fahrerin nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ludwigslust ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß die 68-Jährige gegen 13:50 Uhr mit einer entgegenkommenden 46-jährigen E-Bike-Fahrerin zusammen, die ebenfalls den gemeinsamen Radweg an der Techentiner Straße nutzte. Nach dem anschließenden Sturz musste die 68-Jährige mit einer schweren Kopf- und Schulterverletzung ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht werden. Die 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die keiner medizinischen Behandlung bedurften. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Darüber hinaus appelliert die Polizei zum Tragen eines Schutzhelmes, der hier möglicherweise eine schwere Kopfverletzung verhindert hätte. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell