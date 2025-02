POL-HRO: Unbekannte zünden Wahlplakat an - Laterne beschädigt

Schwerin (ots) -



In der Mecklenburgstraße in Schwerin wurde ein Wahlplakat zur Bundestagswahl durch ein Feuer beschädigt. Dabei wurde auch die Laterne, an der das Plakat angebracht war, erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:00 Uhr.



Das Leuchtmittel, das sich im Mast der Laterne befand, und das Plakat wurden vollständig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



