POL-HRO: Diebe greifen Baucontainer in Tessin an

Landkreis Rostock/Tessin (ots) -



Vermeintlich in der Nacht auf den 18. Februar 2025 ist es auf einer Baustelle in der Gnoiener Chaussee in Tessin zu einem Einbruchdiebstahl gekommen.



Gegen 7.15 Uhr des 18.02.2025 bemerkte ein Mitarbeiter der hier tätigen Baugesellschaft, dass zwei zuvor verschlossene Baucontainer offenstanden. Die am Tatort eingesetzten Polizeikräfte konnten ein dem Augenschein nach gewaltsam geöffnetes Vorhängeschloss auffinden, mit dem einer der zwei angegriffenen Container gesichert gewesen sein soll. Nach Angaben des Mitarbeiters sollen die unbekannten Täter aus diesem Baucontainer ein Hebelwerkzeug entwendet und sich mit diesem Zugang zum zweiten Container verschafft haben. Das Hebelwerkzeug konnten die Beamten ebenfalls vor Ort als mögliches Beweismittel sicherstellen.



Bei dem Einbruch sollen mehrere elektrische Geräte entwendet worden sein. Der Gesamtschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung mehrere Hundert Euro.



Die wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleiteten Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Sanitz.



