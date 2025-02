POL-HRO: Durch Sonne geblendet: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Tessin

Landkreis Rostock/Tessin (ots) -



Am Morgen des 18.02.2025 ereignete sich auf der B110 in Richtung Tessiner Innenstadt ein Verkehrsunfallunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Nach vorliegenden Angaben hielt die 39-jährige Fahrerin eines Skoda gegen 07:30 Uhr auf Höhe eines örtlichen Möbelhauses an einer roten Verkehrsampel. Als sie bei grünem Licht wieder anfuhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Hyundai ungebremst auf ihr Fahrzeug auf. Beide Pkw waren infolge des Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin klagte über Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Rostocker Südstadt-Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.



Als mit ursächlich für den Vorfall wird laut Angaben der Unfallbeteiligten die zum Unfallzeitpunkt tiefstehende Sonne benannt, durch die der Unfallverursacher mutmaßlich stark geblendet wurde. Die hierzu eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen werden im weiteren durch die Kriminalpolizei geführt.



